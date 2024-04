[Crézanswing 2024] Dîner champêtre musical avec Robert Hélier à l’accordéon + feux d’artifice Crézancy-en-Sancerre, samedi 6 juillet 2024.

[Crézanswing 2024] Dîner champêtre musical avec Robert Hélier à l’accordéon + feux d’artifice Crézancy-en-Sancerre Cher

Crézanswing vous propose de célébrer cette édition 2024 en participant à son dîner champêtre et feu d’artifice.

La soirée sera rythmée par l’accordéon de Robert Hélier.

Crézanswing vous propose de célébrer cette édition 2024 en participant à son dîner champêtre et feu d’artifice.

La soirée sera rythmée par l’accordéon de Robert Hélier « Prince de l’accordéon et chanteur des rues », ou de table en table chez nous.

Dès 19 h00 et sans réservation, vous prenez le repas de votre choix (salades, grillades, crottins, dessert et boissons).

Vous vous installez à votre convenance à une table chapiteau, ou sous les ombrages.

La musique vient vers vous, à votre table, le répertoire va des chansons de guinguettes au swing de St Germain des Prés.

A la tombée de la nuit défilé aux lampions pour les enfants, derrière les musiciens, et Feu d’Artifice musical, au camping de la gare ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:30:00

fin : 2024-07-06

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire crezanswing@gmail.com

L’événement [Crézanswing 2024] Dîner champêtre musical avec Robert Hélier à l’accordéon + feux d’artifice Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois