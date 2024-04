[Crezanswing 2024] Conférence: L’Égypte des pharaons, Pascal Vernus Crézancy-en-Sancerre, jeudi 4 juillet 2024.

[Crezanswing 2024] Conférence: L’Égypte des pharaons, Pascal Vernus Crézancy-en-Sancerre Cher

Pour cette conférence tant attendue, c’est l’égyptologue Pascal Vernus, qui évoquera l’Egypte, les pharaon (ne) s, les pyramides, splendeurs du patrimoine mondial.

Crézanswing 2024, c’est un festival qui a rassemblé et continu de faire se rencontrer des hommes de sciences et de culture, pour passer des moments d’échanges et de plaisirs à Crézancy en Sancerre !

Lors de cette conférence on parlera sans doute aussi de Napoléon, de la Campagne d’Égypte, de la découverte de la pierre de Rosette et de bien d’autres sujets de recherches ou de société (le tourisme, la saleté, la pauvreté).

Le conférencier a écrit le dictionnaire « Amoureux de l’Égypte ». 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 19:00:00

fin : 2024-07-04

Route de Sancerre

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire crezanswing@gmail.com

