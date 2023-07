Randonnée pédestre vespérale Crézancy-en-Sancerre, 8 juillet 2023, Crézancy-en-Sancerre.

Crézancy-en-Sancerre,Cher

L’Entente sportive de Crézancy-en-Sancerre vous propose une randonnée pédestre vespérale au départ de la salle des fêtes..

Samedi 2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-07-08 18:30:00. 3 EUR.

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



The « Entente sportive de Crézancy-en-Sancerre » proposes you an evening walk starting from the village hall.

La Entente sportive de Crézancy-en-Sancerre organiza una marcha nocturna con salida del ayuntamiento.

Die Entente sportive de Crézancy-en-Sancerre bietet Ihnen eine Vesperwanderung ab dem Festsaal an.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois