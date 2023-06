Festival CREZANSWING : Marché artisanal Crézancy-en-Sancerre, 8 juillet 2023, Crézancy-en-Sancerre.

Crézancy-en-Sancerre,Cher

Marché artisanal avec une quinzaine d’exposants à partir de 15h suivi d’un dîner champêtre dans le cadre de Crezanswing.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 19:30:00. EUR.

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Craft market with 15 exhibitors from 3pm, followed by a country-style dinner as part of Crezanswing

Mercado artesanal con una quincena de expositores a partir de las 15.00 horas, seguido de una cena campestre en el marco de Crezanswing

Kunsthandwerksmarkt mit ca. 15 Ausstellern ab 15 Uhr, gefolgt von einem ländlichen Abendessen im Rahmen von Crezanswing

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois