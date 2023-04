Pommerade à la Ferme Bouscarel Le Rouquet, 24 septembre 2023, Creysse.

Clément Bouscarel, le propriétaire de la ferme, se fera un plaisir de vous faire connaître la fabrication du jus de pommes avec l’Association Terre Paysanne.

2023-09-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-25 . .

Le Rouquet

Creysse 46600 Lot Occitanie



Clément Bouscarel, the owner of the farm, will be happy to show you how to make apple juice with the Association Terre Paysanne

Clément Bouscarel, propietario de la granja, estará encantado de enseñarle a hacer zumo de manzana con la Association Terre Paysanne

Clément Bouscarel, der Besitzer des Bauernhofs, zeigt Ihnen gerne, wie man mit der Association Terre Paysanne Apfelsaft herstellt

