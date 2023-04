Feux de la St Jean à la Ferme Bouscarel Le Rouquet, 21 juin 2023, Creysse.

Clément Bouscarel, le propriétaire de la ferme est un fameux conteur. Il se fera un plaisir de vous faire connaître les contes et légendes des bois.

Restauration sur Place avec l’Association » Anim’enfance ».

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . 5 EUR.

Le Rouquet

Creysse 46600 Lot Occitanie



Clément Bouscarel, the owner of the farm is a famous storyteller. He will be pleased to share with you the tales and legends of the woods.

Catering on the spot with the Association « Anim’enfance »

Clément Bouscarel, el propietario de la granja, es un famoso cuentacuentos. Estará encantado de contarle cuentos y leyendas del bosque.

Catering in situ con la Asociación « Anim’enfance »

Clément Bouscarel, der Besitzer des Bauernhofs, ist ein berühmter Geschichtenerzähler. Er freut sich, Ihnen die Märchen und Legenden der Wälder näher zu bringen.

Verpflegung vor Ort mit dem Verein « Anim’enfance »

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Vallée de la Dordogne