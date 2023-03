Exposition « Les poupées de Sophie » Creysse Creysse Catégories d’Évènement: Creysse

Lot Creysse . Sophie Delnaud souhaite nous faire partager la beauté des poupées de son enfance et des

créations contemporaines dessinées par des artistes internationaux.

Cette exposition est la présentation de sa collection de poupées vinyles magnifiquement

dessinées et créées avec soin jusque dans le plus petit des détails.

Vous y trouverez quelques poupées de son enfance et majoritairement des créations d’artistes

européens et américains. poupée de sophie

