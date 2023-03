Rencontre « Mémoires d’Algérie(s) » Creysse Catégories d’Évènement: Creysse

Lot . Une rencontre entre Béatrice Commengé, auteure de Alger, rue des Bananiers (Verdier), et Maïlys Kydjian, sociologue, auteure d’une thèse sur la transmission des souvenirs familiaux autour de l’expérience algérienne. Soixante ans après les accords d’Evian, comment les enfants et petits-enfants des protagonistes des « événements » composent avec la mémoire, entre histoire intime et grande Histoire. Un sujet qui ne cesse de nous interroger. DDL

