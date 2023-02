Creysse en fête Creysse OT Vallée de la Dordogne Creysse Catégories d’Évènement: Creysse

Lot Creysse Programme 2023 non communiqué à ce jour. Programme 2022:

samedi 13 août : 18h messe

18h45 : honneur à nos soldats

19h : saucisse/frites party

21h : bal avec « House land and Friends » dimanche 14 août : 15h: course de barques en bois

19h30 : diner villageois en musique (réservation 05 81 25 20 68 ou 06 08 86 31 48. 20€ adulte, 13€ pour les moins de 12 ans).

21h : bal gratuit avec Gérard Gouny

00h : grand feu d’artifice Forains, buvette et restauration sur place. +33 5 65 32 22 18 CC-BY-NC

