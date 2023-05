Eté actif : canoë nocturne Port de Creysse, 29 juillet 2023, Creysse.

Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Groupe de 16 personnes maximum. Âge minimum : 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé. Prévoir une lampe frontale si possible.

OBLIGATION DE SAVOIR NAGER.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 22:30:00. EUR.

Port de Creysse

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoe trip for children and adults. Maximum group size: 16 people. Minimum age: 8 years old. Supervision by a qualified professional. Bring a headlamp if possible.

YOU MUST BE ABLE TO SWIM.

Reservation at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the spot on the day.

Excursión en canoa para niños y adultos. Grupo máximo: 16 personas. Edad mínima: 8 años. Supervisión por un profesional cualificado. Llevar linterna frontal si es posible.

HAY QUE SABER NADAR.

Las reservas pueden hacerse en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

Kanufahrt für Kinder und Erwachsene. Gruppe von maximal 16 Personen. Mindestalter: 8 Jahre. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. Wenn möglich, Stirnlampe mitbringen.

SCHWIMMKENNTNISSE ERFORDERLICH.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), an der Rezeption oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

