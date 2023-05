Marché gourmand | Guinguette de Creysse Le bourg, 8 juillet 2023, Creysse.

La Guinguette de Creysse vous invite à son marché gourmand nocturne, chaque jeudi et samedi de l’été , entre le 06 juillet et le 02 septembre !

Au programme: une animation musicale différente chaque semaine ! Consultez la page facebook de la Guinguette de Creysse afin d’être tenus informés !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Le bourg Parc Bella Riva

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette de Creysse invites you to its gourmet night market, every Thursday and Saturday of the summer, between July 06 and September 02!

On the program: a different musical animation every week! Check the facebook page of La Guinguette de Creysse to be kept informed!

La Guinguette de Creysse le invita a su mercado gastronómico nocturno, todos los jueves y sábados del verano, entre el 6 de julio y el 2 de septiembre

En el programa: ¡una animación musical diferente cada semana! Consulte la página de facebook de la Guinguette de Creysse para mantenerse informado

Die Guinguette de Creysse lädt Sie zu ihrem abendlichen Gourmetmarkt ein, jeden Donnerstag und Samstag im Sommer , zwischen dem 06. Juli und dem 02. September!

Auf dem Programm steht jede Woche eine andere musikalische Unterhaltung! Besuchen Sie die Facebook-Seite der Guinguette de Creysse, um auf dem Laufenden zu bleiben!

