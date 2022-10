CREUX POPLITÉ – LA LLOBA – TEXTES ET DESSINS EN MOUVEMENT Gorges du Tarn Causses Gorges du Tarn Causses Catégorie d’évènement: Gorges du Tarn Causses

2022-10-20 19:00:00 – 2022-10-20 19:40:00 Gorges du Tarn Causses Lozre EUR Gorges du Tarn Causses Une performance intimiste entre danse, texte et dessin où le corps met à l’épreuve sa plasticité, sa dimension organique, sensuelle, textuelle et parfois sexuelle. « Creux Poplité » est une performance solo de Laurence Leyrolles, pendant d’un recueil de textes et et dessins dont elle est l’auteure, paru en septembre 2022 aux Éditions « L’Atelier des Noyers ». Les mots et paroles du corps s’y meuvent, s’y tracent. L’intime et ses paysages intérieurs, dans ses diverses tonalités émotionnelles, s’y donnent à lire et à voir à travers les micros évènements du corps, de ses infimes séismes à ses liens au quotidien et à l’entour. « Le creux poplité est la zone postérieure de l’articulation du genou, zone de pli et d’extension, de tension et de douceur, de finesse de la peau, endroit d’un arrière de notre corps, parfois non éclairé par notre attention. J’ai écris ces textes et dessiné depuis le corps, depuis ces espaces où se nichent ce qui ne se voit pas forcément ou ne se met pas en mots, dans l’observation de l’organique, des sensations, des états émotionnels, de la génitalité, de la sexualité, et en ai fait émerger mouvements et graphismes. En donnant à voir, sans fard, l’action en train de se faire, dans son processus, dans l’apparition progressive d’ images, de tableaux chorégraphiques, dans le rapport au geste et à la matière, je souhaite partager les mues d’un corps de femme de 48 ans. Textes, graphismes, mouvements comme témoins, comme traces, de ses instants de vie, d’intime, de sa relation à l’écriture, relation à ce qui l’entoure, à ce qui l’habite ». Laurence Leyrolles Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et le Collectif Lignes d’horizon Entrée libre / Dès 15 an / Réservations obligatoires au 04 66 65 75 75 (jauge limitée) Une performance intimiste entre danse, texte et dessin où le corps met à l’épreuve sa plasticité, sa dimension organique, sensuelle, textuelle et parfois sexuelle. « Creux Poplité » est une performance solo de Laurence Leyrolles, pendant d’un recuei… contact@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 Olivier Pracht

