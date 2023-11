VILLAGE DU PÈRE NOËL À CREUTZWALD Creutzwald, 9 décembre 2023, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

La Ville de Creutzwald, en partenariat avec le Syndicat d’Initiative, organise le Village du Père Noël en plein cœur du centre-ville, avec une vingtaine de chalets ainsi qu’un chapiteau chauffé. Découvrez la féérie du monde du jouet, composé d’artisanats, de gourmandises, et de nombreuses animations toutes gratuites (spectacles pour enfants, manège, concerts, déambulations d’artistes, ateliers ludiques…). Programme détaillé sur www.creutzwald.fr ou sur les pages Facebook et Instagram de la Ville de Creutzwald « Ville de Creutzwald ».. Tout public

Mercredi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



The town of Creutzwald, in partnership with the Syndicat d’Initiative, is organizing Santa?s Village in the heart of the town center, with some twenty chalets and a heated tent. Discover the enchanting world of toys, crafts and delicacies, as well as a host of free activities (children?s shows, merry-go-rounds, concerts, artists? strolls, fun workshops, etc.). Detailed program at www.creutzwald.fr or on the Facebook and Instagram pages of the Ville de Creutzwald « Ville de Creutzwald ».

La ciudad de Creutzwald, en colaboración con el Sindicato de Iniciativa, organiza la Aldea de Papá Noel en pleno centro de la ciudad, con una veintena de chalets y una carpa climatizada. Descubra un mundo encantador de juguetes, artesanía y golosinas, además de numerosas actividades gratuitas (espectáculos infantiles, tiovivos, conciertos, artistas en la calle, talleres lúdicos, etc.). Programa detallado en www.creutzwald.fr o en las páginas de Facebook e Instagram de Creutzwald « Ville de Creutzwald ».

Die Stadt Creutzwald organisiert in Zusammenarbeit mit dem Syndicat d’Initiative das Dorf des Weihnachtsmannes im Herzen der Innenstadt mit rund zwanzig Hütten und einem beheizten Zelt. Entdecken Sie die zauberhafte Welt des Spielzeugs, die aus Kunsthandwerk, Leckereien und zahlreichen kostenlosen Animationen besteht (Kindervorstellungen, Karussell, Konzerte, Künstlerauftritte, spielerische Workshops usw.). Detailliertes Programm auf www.creutzwald.fr oder auf den Facebook- und Instagram-Seiten der Stadt Creutzwald « Ville de Creutzwald ».

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE