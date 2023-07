20ÈME TRIATHLON INTERNATIONAL DE CREUTZWALD Creutzwald, 20 août 2023, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

Organisé par le Vélo Triathlon Club Avenir de Falck, bannière de Creutzwald. Courses possibles : Format S (750 m – 20 km – 5 km) individuel ou relais, format M (1,5 km – 40 km – 10 km) individuel ou relais. Départs hommes à 10h et femmes à 10h10. Animations et buvette sur place. Inscriptions sur www.chronopro.net.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 08:00:00 fin : 2023-08-20

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



Organized by the Vélo Triathlon Club Avenir de Falck, Creutzwald banner. Races available: Format S (750 m – 20 km – 5 km) individual or relay, format M (1.5 km – 40 km – 10 km) individual or relay. Starts for men at 10 a.m. and for women at 10.10 a.m. Entertainment and refreshments on site. Registration at www.chronopro.net.

Organizado por el Vélo Triathlon Club Avenir de Falck, bajo la bandera de Creutzwald. Carreras disponibles: formato S (750 m – 20 km – 5 km) individual o por relevos, formato M (1,5 km – 40 km – 10 km) individual o por relevos. Salidas para los hombres a las 10.00 horas y para las mujeres a las 10.10 horas. Animación y refrescos in situ. Inscripciones en www.chronopro.net.

Organisiert vom Vélo Triathlon Club Avenir de Falck, Banner von Creutzwald. Mögliche Wettkämpfe: Format S (750 m – 20 km – 5 km) Einzel oder Staffel, Format M (1,5 km – 40 km – 10 km) Einzel oder Staffel. Start der Männer um 10 Uhr und der Frauen um 10.10 Uhr. Animationen und Erfrischungsgetränke vor Ort. Anmeldungen unter www.chronopro.net.

