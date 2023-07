CONÇ’AIR D’ÉTÉ Creutzwald, 21 juillet 2023, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

Organisé par la Ville de Creutzwald : concert de pop-rock avec « Rock Rendez-Vous ». Buvette et restauration sur place.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-21 22:00:00. 0 EUR.

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



Organized by the Town of Creutzwald: pop-rock concert with « Rock Rendez-Vous ». Refreshments and catering on site.

Organizado por el Ayuntamiento de Creutzwald: concierto de pop-rock con « Rock Rendez-Vous ». Refrescos y catering in situ.

Organisiert von der Stadt Creutzwald: Pop-Rock-Konzert mit « Rock Rendez-Vous ». Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE