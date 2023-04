FÊTE DE L’EUROPE Creutzwald Creutzwald Catégories d’Évènement: Creutzwald

Moselle Creutzwald . Grande fête de rue : concerts gratuits, stands tenus par les associations locales, dégustations de spécialités européennes, animation non-stop pendant 3 jours, démonstrations artisanales, manèges enfantins… +33 3 87 81 89 89 Ville de Creutzwald

