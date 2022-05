Creuse Moto Tour Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégories d’évènement: Creuse

Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Rens/Résa : 06 08 85 70 79 ou contact@creusemototour.fr Pas de chrono, pas de compétition, juste le plaisir de s’évader durant trois jours dans un département magnifique et encore trop méconnu. Quel que soit votre niveau à moto, le Creuse Moto Tour est assurément la randonnée trail et maxi trail à ne pas manquer. Rendez-vous fin mai quelque part en Creuse … Rens/Résa : 06 08 85 70 79 ou contact@creusemototour.fr Royère-de-Vassivière

