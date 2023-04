ADTLB – Concert Duo THEVENEAU Église Saint-Martin, 29 avril 2023, Creully sur Seulles.

Née en 2000, Adèle Théveneau débute l’apprentissage du violoncelle à l’âge de 6 ans.

Après avoir suivi l’enseignement de Matthieu Lejeune au Conservatoire de Région de Saint-Maur-des-Fossés, elle est admise à l’âge de 15 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle a étudié successivement auprès de Michel Strauss et Marc Coppey ; elle en sort diplômée d’un Master en juin 2021.

Après avoir continué sa formation auprès de Marie Hallynck au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2022, elle a été sélectionnée par l’Académie Jarrousky pour la saison 2022-2023 et se perfectionne actuellement auprès de la violoncelliste Anne Gastinel.

Elle a obtenu à plusieurs reprises le premier prix de concours internationaux dont Flame, Bellan, Glazounov.

Elle est régulièrement invitée à se produire au sein de grands orchestres parisiens, tels que l’orchestre de l’Opéra de Paris ou encore l’Orchestre National d’Île-de-France.

Adèle joue sur un violoncelle de Frank Ravatin prêté par la société Voicing.

Camille Théveneau commence le violon à l’âge de 6 ans. Elle intègre en 2013 le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où elle reçoit l’enseignement de Marianne Piketty, puis celui de Paris, dans la classe d’Alexis Galpérine. Elle en sort diplômée d’un master d’interprétation depuis juin 2018. Durant ses études, Camille a eu la chance d’étudier en Allemagne auprès de la violoniste Marina Chiche. Cette rencontre est une des plus marquantes de son parcours musical.

Aujourd’hui, Camille se produit régulièrement en concert, en tandem avec sa sœur et au sein du duo con Fuoco (violon-piano).

Camille a eu la chance de compter parmi ses partenaires de musique de chambre, Renaud Capuçon, Didier Lookwood, Michel d’Alberto…

Elle est lauréate de divers concours internationaux, notamment Marie Cantagrill, Arthur Grumiaux, Cziffra, Vieuxtemps. Elle est soutenue par l’Adami et la fondation Goélands dans la réalisation de ses projets musicaux.

Elle se perfectionne actuellement à l’Universität der Künste de Berlin dans la classe de Mirijam Contzen..

2023-04-29 à 18:00:00

Église Saint-Martin

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie



Born in 2000, Adèle Théveneau began learning the cello at the age of 6.

After studying with Matthieu Lejeune at the Conservatoire de Région de Saint-Maur-des-Fossés, she was admitted at the age of 15 to the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris where she studied successively with Michel Strauss and Marc Coppey; she graduated with a Master’s degree in June 2021.

After continuing her training with Marie Hallynck at the Royal Conservatory of Brussels in 2022, she was selected by the Jarrousky Academy for the 2022-2023 season and is currently perfecting her skills with the cellist Anne Gastinel.

She has won several first prizes in international competitions such as Flame, Bellan, Glazounov.

She is regularly invited to perform with major Parisian orchestras, such as the Paris Opera Orchestra and the Orchestre National d’Île-de-France.

Adèle plays on a cello by Frank Ravatin on loan from Voicing.

Camille Théveneau started playing the violin at the age of 6. In 2013, she entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, where she was taught by Marianne Piketty, and then the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, in the class of Alexis Galpérine. She graduated with a master’s degree in performance in June 2018. During her studies, Camille had the chance to study in Germany with the violinist Marina Chiche. This encounter is one of the most important in her musical career.

Today, Camille performs regularly in concert, in tandem with her sister and in the duo con Fuoco (violin-piano).

Camille has been lucky enough to have Renaud Capuçon, Didier Lookwood and Michel d’Alberto as chamber music partners

She is a laureate of various international competitions, notably Marie Cantagrill, Arthur Grumiaux, Cziffra, Vieuxtemps. She is supported by Adami and the Goélands foundation in the realization of her musical projects.

She is currently studying at the Universität der Künste in Berlin with Mirijam Contzen.

Nacida en 2000, Adèle Théveneau empezó a aprender a tocar el violonchelo a los 6 años.

Tras estudiar con Matthieu Lejeune en el Conservatoire de Région de Saint-Maur-des-Fossés, fue admitida a los 15 años en el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París, donde estudió sucesivamente con Michel Strauss y Marc Coppey; se graduó con un máster en junio de 2021.

Tras continuar su formación con Marie Hallynck en el Conservatorio Real de Bruselas en 2022, fue seleccionada por la Academia Jarrousky para la temporada 2022-2023 y actualmente se perfecciona con la violonchelista Anne Gastinel.

Ha ganado varios primeros premios en concursos internacionales, entre ellos Flame, Bellan y Glazounov.

Es invitada regularmente a tocar con las principales orquestas parisinas, como la Orquesta de la Ópera de París y la Orquesta Nacional de Île-de-France.

Adèle toca con un violonchelo de Frank Ravatin cedido por Voicing.

Camille Théveneau comenzó a tocar el violín a los 6 años. En 2013 ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon, donde recibió clases de Marianne Piketty, y después en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, en la clase de Alexis Galpérine. Se graduó con un máster en interpretación en junio de 2018. Durante sus estudios, Camille tuvo la oportunidad de estudiar en Alemania con la violinista Marina Chiche. Este encuentro es uno de los más importantes de su carrera musical.

Hoy en día, Camille actúa regularmente en concierto, en tándem con su hermana y en el dúo con Fuoco (violín-piano).

Camille ha tenido la suerte de contar con Renaud Capuçon, Didier Lookwood y Michel d’Alberto como compañeros de música de cámara

Ha sido galardonada en varios concursos internacionales, entre los que destacan Marie Cantagrill, Arthur Grumiaux, Cziffra y Vieuxtemps. Cuenta con el apoyo de Adami y de la fundación Goélands para la realización de sus proyectos musicales.

Actualmente estudia en la Universität der Künste de Berlín con Mirijam Contzen.

Adèle Théveneau wurde im Jahr 2000 geboren und begann im Alter von 6 Jahren mit dem Cellounterricht.

Nachdem sie am Conservatoire de Région de Saint-Maur-des-Fossés von Matthieu Lejeune unterrichtet wurde, wurde sie im Alter von 15 Jahren am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris aufgenommen, wo sie nacheinander bei Michel Strauss und Marc Coppey studierte und im Juni 2021 mit einem Master abschloss.

Nachdem sie 2022 ihre Ausbildung bei Marie Hallynck am Königlichen Konservatorium in Brüssel fortgesetzt hatte, wurde sie von der Académie Jarrousky für die Saison 2022-2023 ausgewählt und bildet sich derzeit bei der Cellistin Anne Gastinel weiter.

Sie hat mehrfach den ersten Preis bei internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter Flame, Bellan und Glazunov.

Sie wird regelmäßig eingeladen, mit großen Pariser Orchestern wie dem Orchester der Pariser Oper oder dem Orchestre National d’Île-de-France aufzutreten.

Adele spielt auf einem Cello von Frank Ravatin, das ihr von der Firma Voicing geliehen wurde.

Camille Théveneau begann im Alter von 6 Jahren mit dem Geigenspiel. Im Jahr 2013 trat sie in das Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ein, wo sie von Marianne Piketty unterrichtet wurde, und anschließend in das Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris in der Klasse von Alexis Galpérine. Dort schloss sie im Juni 2018 mit einem Master in Interpretation ab. Während ihres Studiums hatte Camille das Glück, in Deutschland bei der Geigerin Marina Chiche zu studieren. Diese Begegnung ist eine der prägendsten in ihrem musikalischen Werdegang.

Heute tritt Camille regelmäßig in Konzerten auf, im Tandem mit ihrer Schwester und im Duo con Fuoco (Violine-Klavier).

Camille hatte das Glück, Renaud Capuçon, Didier Lookwood und Michel d’Alberto zu ihren Kammermusikpartnern zählen zu dürfen

Sie ist Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe, darunter Marie Cantagrill, Arthur Grumiaux, Cziffra und Vieuxtemps. Sie wird von der Adami und der Stiftung Goélands bei der Verwirklichung ihrer musikalischen Projekte unterstützt.

Derzeit studiert sie an der Universität der Künste in Berlin in der Klasse von Mirijam Contzen.

