BALADE COMMENTÉE DU VILLAGE DE CREUË : DU GIBET A L’ÉGLISE Creuë Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 12 juin 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Visite commentée et gratuite du gibet à l’église.

Découvrez un village, un lieu de haute justice du XVème siècle et l’église halle médiévale.

Chaussures de marche recommandées

Environ 3.5 km – Dénivelé

3h de visite.

Déconseillé au moins de 10 ans. Adultes

Dimanche à 14:30:00 ; fin : . 0 EUR.

Creuë Place de la Croix

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



Free guided tour from the gallows to the church.

Discover a village, a place of high justice of the XVth century and the medieval church hall.

Walking shoes recommended

About 3.5 km – Difference in altitude

3 hours of visit.

Not recommended for children under 10 years old

Visita guiada gratuita desde la horca hasta la iglesia.

Descubra un pueblo, un lugar de alta justicia del siglo XV y la sala de la iglesia medieval.

Se recomienda llevar calzado de senderismo

Aproximadamente 3,5 km – Diferencia de altitud

3 horas de visita.

No recomendado para menores de 10 años

Kommentierte und kostenlose Besichtigung vom Galgen bis zur Kirche.

Entdecken Sie ein Dorf, einen Ort der Hochgerichtsbarkeit aus dem 15. Jahrhundert und die mittelalterliche Hallenkirche.

Wanderschuhe werden empfohlen

Ca. 3,5 km – Höhenunterschied

3 Std. Besichtigung

Nicht empfohlen für Kinder unter 10 Jahren

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COEUR DE LORRAINE