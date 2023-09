Le Crêt des Roches, haut lieu de l’observation des oiseaux migrateurs Crêt des roches Pont-de-Roide-Vermondans, 7 octobre 2023, Pont-de-Roide-Vermondans.

Octobre, c’est le mois phare de la migration, en terme de diversité et de quantité d’oiseaux ! Dans le cadre de l’Eurobirdwatch (Journées européennes de la migration), un accueil en journée par les bénévoles vous est réservé à la permanence du suivi au fort des Roches. Les permanences se tiendront de 8h à 17h et en fonction de la météo. Plus d’info sur la permanence migration au fort des Roches sur cette page : https://fr-fr.facebook.com/migration.pontderoide/

Accueil et information par les bénévoles au fort des Roches à Pont-de-Roide via glpo25pm@gmail.com.

Si vous en avez, pensez à vos lunettes de soleil, votre chapeau et vos jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

Sabrina Clément