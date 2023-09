Championnat de ligue de sprint Crest, 1 octobre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Course d’orientation ouverte à tous

Inscription

Directement sur le site de la FFCO : Sprint et Relais..

2023-10-01 09:30:00

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Orienteering race open to all

Registration

Directly on the FFCO website: Sprint and Relay.

Carrera de orientación abierta a todos

Inscripción

Directamente en la página web de la FFCO: Sprint y Relevos.

Orientierungslauf, der für alle offen ist

Anmeldung

Direkt auf der Website der FFCO: Sprint und Staffel.

