Séances Estivales, Méthode T. Bertherat Crest, 17 juillet 2023, Crest.

Crest,Drôme

Séances Estivales! Pour que notre vie soit en mouvement !

une exploration des articulations hanches, épaules, mâchoires.

2023-07-17 09:30:00 fin : 2023-07-17 12:30:00. EUR.

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Summer sessions! Keep your life in motion!

exploration of hip, shoulder and jaw joints

Sesiones de verano ¡Mantén tu vida en movimiento!

una exploración de las articulaciones de la cadera, los hombros y la mandíbula

Sommerliche Sitzungen! Damit unser Leben in Bewegung bleibt!

eine Erkundung der Hüft-, Schulter- und Kiefergelenke

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans