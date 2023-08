L’eau, notre patrimoine vivant – Rencontre publique en bord de Drôme Crest – bords de Drôme sous le pont Mistral Crest, 16 septembre 2023, Crest.

L’eau, notre patrimoine vivant – Rencontre publique en bord de Drôme Samedi 16 septembre, 15h00 Crest – bords de Drôme sous le pont Mistral En cas de pluie l’événement sera déplacé à la Salle Coloriage (Espace Soubeyran)

Venez découvrir les multiples enjeux de l’eau, notre patrimoine vivant, à Crest et dans la vallée de la Drôme : cycle de l’eau, état des ressources, gestion publique et privée et tarification de l’eau potable, comment donner un statut juridique à une rivière… Une rencontre interactive en bord de Drôme avec des mini-conférences, des témoignages de collectivités, des ateliers ludiques. Un espace d’accueil familles & enfants sera proposé alors… venez en famille !

La rencontre se déroule sous forme de world café : chacun peut choisir les thèmes qui l’intéressent et déambuler d’atelier en atelier pour des présentations d’une durée de 30 minutes chacune.

Crest – bords de Drôme sous le pont Mistral 1 Quai André Reynier crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://rebond-crest.fr/ Venez découvrir les multiples enjeux de l’eau, notre patrimoine vivant, à Crest et dans la vallée de la Drôme : état des ressources, gestion publique et privée et tarification de l’eau potable, comment donner un statut juridique à une rivière… Une rencontre interactive en bord de rivière avec des mini-conférences, des témoignages, des ateliers ludiques… Un espace d’accueil familles & enfants sera proposé. En vélo : piste cyclable (vélodrôme) à proxmiité. En transports en commun : gare de Crest (train) ou arrêt Pont Mistral (bus). En voiture : parking du Champ de Mars à 50m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Thomas Hémery – Association Rebond