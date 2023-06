Représentation théâtrale Cressy Val-de-Scie, 1 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Nous vous proposons une représentation théâtrale à la salle des fêtes de Cressy, il y aura une troupe « Cressy en Scène »..

2023-07-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Cressy

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



We propose you a theatrical representation in the village hall of Cressy, there will be a troupe « Cressy en Scène ».

Proponemos una representación teatral en la sala del pueblo de Cressy, habrá una compañía « Cressy en Scène ».

Wir schlagen Ihnen eine Theateraufführung im Festsaal von Cressy vor. Es wird eine Truppe namens « Cressy en Scène » auftreten.

Mise à jour le 2023-05-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche