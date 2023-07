Visite guidée de la cressonnière Sainte Anne Cressonnière Sainte Anne Vayres-sur-Essonne, 17 septembre 2023, Vayres-sur-Essonne.

Mikaël Morizot vous accuillera dans sa cressonnière et vous expliquera tout sur la culture du cresson de fontaine. La cressonnière Sainte Anne est la première cressonnière de l’Essonne,son exploitation a commencé en 1854.

La production de cette cressonnière est passée à l’agriculture bio depuis près de 3 ans .

Venez profiter de la vente sur place de cresson,et découvrir le pestos ,les soupes,et le sirop de fleurs de sureau les nouvelles activités de la cressonnière.

Rendez- vous à la cressonnière Sainte Anne à 10h30 sans réservation.

Parking au niveau de l’église ou de l’aire de jeux.

Cressonnière Sainte Anne Rue de l’église 91820 Vayres sur Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France 01 64 57 90 19 http://www.mairie-vayres-essonne.fr Cressonnière Sainte Anne Se garer sur le parking de l’église et rejoindre la cressonnière à pieds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

