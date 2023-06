Bal folk celtique Cressia 39 Cressia Cressia Catégories d’Évènement: Cressia

Jura Bal folk celtique Cressia 39 Cressia, 23 juin 2023, Cressia. Bal folk celtique Vendredi 23 juin, 18h30 Cressia 39 concert folk celtique à Cressia le groupe A croch’chants interprétera TRI YANN Cressia jumelée depuis 40ans àuTréhou commune de Bretagne Ambiance Fes Noz restauration à partir de 18h 30 concert 20h 30 organisé par l’association Ô patrimoine Cressia 39 Cressia 39270 Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0686676787 cour de la mairie de Créssia

