Lot Marché de Noel Cressensac-Sarrazac, 4 décembre 2023, Cressensac-Sarrazac. Cressensac-Sarrazac,Lot Chants de Noël des enfants, exposants locaux, photos avec le Père-Noel, maquillage offert pour les enfants, restauration sur place.

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . . Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Children's Christmas carols, local exhibitors, photos with Santa Claus, free face painting for children, on-site catering Villancicos infantiles, expositores locales, fotos con Papá Noel, pintacaras para niños, catering in situ Weihnachtslieder der Kinder, lokale Aussteller, Fotos mit dem Weihnachtsmann, kostenloses Kinderschminken, Verpflegung vor Ort

