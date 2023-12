Marché à Cressensac Cressensac Cressensac-Sarrazac, 3 décembre 2023 09:00, Cressensac-Sarrazac.

Cressensac-Sarrazac,Lot

Marché tous les dimanches matin dans le coeur du village..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 13:30:00. EUR.

Cressensac Place de la Salle des Fêtes

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Market every Sunday morning in the heart of the village.

Mercado todos los domingos por la mañana en el corazón del pueblo.

Markt jeden Sonntagmorgen im Dorfkern.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne