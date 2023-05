Concert Boney B Pont de Cirou, 1 juillet 2023, Crespin.

5 drôles de dames de Toulouse qui revisitent les standards des années Disco, pour raconter les tracas de la vie d’une femme… ou d’un homme… ou les deux !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Pont de Cirou

Crespin 12800 Aveyron Occitanie



5 funny ladies from Toulouse who revisit the standards of the Disco years, to tell the troubles of the life of a woman… or a man… or both!

5 divertidas damas de Toulouse que revisitan los estándares de los años Disco, para contar los sinsabores de la vida de una mujer… o de un hombre… ¡o de ambos!

5 lustige Damen aus Toulouse, die die Standards der Disco-Jahre neu auflegen, um von den Sorgen des Lebens einer Frau zu erzählen… oder eines Mannes… oder von beiden!

