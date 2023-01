ANDROMAQUE Cresco, 31 janvier 2023, Saint-Mandé.

LA DRAMATURGIE EXISTENTIELLE (ET TRAGIQUE ?) DU DESIR

En déroulant les fils enchevêtrés des passions amoureuses que met en scène Andromaque, Racine fouille la vertigineuse question du désir et démonte sa mécanique universelle : plus l’objet s’éloigne et plus le désir augmente. Mécanique ô combien dramaturgique ! Pour achever la démonstration et mener l’œuvre à sa forme tragique, Racine pousse le jeu à l’extrême et situe l’objet hors d’atteinte. Pour les personnages, les seules issues sont la mort ou la folie.

Malgré la démesure de la peinture, impossible de ne pas voir que la violence d’Hermione et de Pyrrhus, le délire d’Oreste et la cruauté d’Andromaque sont les nôtres. Si le désir est la force vitale sans laquelle aucune action humaine n’est envisageable, sa puissance impérieuse contient une sauvagerie qui menace de priver l’homme de sa liberté en le privant de sa raison.

Impossible à chasser, difficile à apprivoiser, sa nature mystérieuse a beau être dérangeante, elle est constitutive de l’être humain et le pire serait de s’en détourner.

Dans notre société moderne, hyper sensible au moindre danger, avide de contrôle et de « douceur », au point de donner, du désir, une image pathologique, la pièce de Racine provoque une sorte de collision historique à la fois abrupte et réjouissante.

Et si la violence contemporaine n’était plus de succomber à sa nature, comme « une bête », mais de la nier, comme « un ange » ?

Anne Coutureau



