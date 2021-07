Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Crescent Jazz Festival Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Crescent Jazz Festival Mâcon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mâcon. Crescent Jazz Festival 2021-07-14 20:30:00 – 2021-07-17 Esplanade Lamartine –

Mâcon Saône-et-Loire EUR Dans le cadre de l’Eté Frappé – Entièrement gratuit.

Le 14/07 – Soirée Afrobeat hommage à Fela Kuti – Scène sur l’eau – Esplanade Lamartine

Le 15/07 – Soirée Coups de cœur – Crescent 5tet + Wanderlust Orchestra – Grande scène – Esplanade Lamartine

Le 16/07 – Soirée Gros son – Skokiaan Brass Band + Supergombo – Grande scène – Esplanade Lamartine

Le 17/07 – Soirée Jeunes talents – Concert stagiaires + Orchestre des jeunes de l’ONJ – Grande scène – Esplanade Lamartine.

+ Apéro jam sessions du 13 au 16/07/2021 au Crescent de 18h30 à 20h (de 19h à 22h le 13/07).

+ Apéro jam sessions du 13 au 16/07/2021 au Crescent de 18h30 à 20h (de 19h à 22h le 13/07).

+ Concerts sandwichs dans le jardin du musée des Ursulines avec le Collectif Crescent de 12h30 à 13h30.

+ Apéro jam sessions du 13 au 16/07/2021 au Crescent de 18h30 à 20h (de 19h à 22h le 13/07).

+ Concerts sandwichs dans le jardin du musée des Ursulines avec le Collectif Crescent de 12h30 à 13h30.

