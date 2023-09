Crescendo Médiathèque Edmond Rostand Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Exposition de photographies et de vidéos de Huayra LLanque / Vernissage le jeudi 21 décembre à partir de 18h

Le jour succède à la nuit ou

inversement. C’est précisément le « passage » de l’un à l’autre qui

est au cœur d’un ensemble de travaux développés en Europe du Nord. Dans la

région Arctique, les limites entre les jours et les nuits sont particulièrement

fluctuantes, la luminosité se modifie de manière importante au quotidien. La

transformation du rythme est palpable, jusqu’à modifier les repères qui

déterminent les journées de 24h. Où débute la nuit, puis le jour?

Lors de plusieurs séjours en Europe

du Nord, Huayra LLanque s’est intéressée à ces phénomènes du quotidien, dans

une région où la lumière du jour se transforme considérablement d’une saison à

l’autre, et y a mené diverses expérimentations.

À Paris, au moment du solstice

d’hiver, l’exposition rassemble un ensemble de photographies et de vidéos,

réalisées à des périodes de crépuscule ou au cours d’une lente progression qui

crescendo glisse de l’obscurité à la clarté. La sélection est issue de

l’ensemble de vidéos Jour-nuit-jour

réalisé notamment avec le soutien de l’Alliance Française de Reykjavik en

Islande, et du projet Rose qui a

bénéficié de l’aide à la création 2021 de l’EUR ArTeC. Elle s’accompagne de la

diffusion d’une composition sonore expérimentale réalisée in situ.

Huayra LLanque développe une pratique dans le champs des arts plastiques qui s’articule autour de questions de voies de passage, de formes de déplacements, ou encore de processus de transformation. Son travail rend compte de mouvement parfois imperceptible et prend forme à travers différents médias, en volume ou en images par la photographie argentique ou la vidéo, ou plus récemment par des expérimentations sonores. Ses travaux qui vont du film a des propositions performatives fonctionnant autour de l’échange s’engagent entre plusieurs régions du monde, notamment en Amérique du Sud et en Europe du Nord.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : +33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

Huayra Llanque