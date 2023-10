Crescendo avec Boris Wild LE DOUBLE FOND Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 24 août 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 07 juin 2024

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 09 mai 2024

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 04 avril 2024

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 25 janvier 2024

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 04 janvier 2024

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 21 décembre 2023

de 21h00 à 22h15

Le samedi 25 novembre 2023

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 26 octobre 2023

de 21h00 à 22h15

.Tout public. payant

32 € (plein tarif) 25 € (tarif réduit) Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h Détail des formules : https://www.doublefond.com/1BFogn-formules-et-tarifs/

Pendant ce show Boris vous fera rire, il vous fera pleurer mais surtout il vous fera dire : comment diable fait-il tout cela ? »

Un spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens français de close-up les plus réputés au monde.

Un spectacle original et unique dont vous vous souviendrez longtemps.

Un spectacle de magie plein d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Au fil de différents numéros vus dans l’émission TV « Le Plus Grand Cabaret du Monde », le spectacle monte en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie.

LE DOUBLE FOND 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 Paris

Contact : https://www.doublefond.com/spectacles/crescendo/ +33142714020 resa@doublefond.com https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.doublefond.com/#

LE DOUBLE FOND Boris Wild