Crépy glisse Crépy-en-Valois, 4 décembre 2021, Crépy-en-Valois.

Crépy glisse Crépy-en-Valois

2021-12-04 – 2022-01-02

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois

2 2 Du 4 décembre au 2 janvier, ça glisse à Crépy !

La patinoire de Noel signe son retour depuis le Cours Foch et c’est le moment de chausser vos patins !

Pendant ces quatre semaines, petits et grands pourront s’essayer au patinage amateur… ou montrer leurs talents d’experts.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de la patinoire.

Horaires périodes scolaires :

Mardi, vendredi : 17h30-19h30

Mercredi : 14h-16h et 17h-19h30

Samedi et dimanche : 10h-12h, 14h-16h et 17h-19h30

Horaires vacances scolaires :

Du lundi au dimanche : 10h-12h, 14h-16h et 17h-19h30

Jours de fête :

Vendredi 24 décembre : 10h-12h et 14h-16h

Samedi 25 décembre : fermé

Vendredi 31 décembre : 10h-12h et 14h-16h

Samedi 1er janvier : fermé

Tarif adulte : 4,00€

Tarif enfant (moins de 15 ans) : 2,00€

Locations patibs : 1€

Moyens de paiement par espèces, CB et chèques ancv

Port des gants obligatoire sur la patinoire

Petite restauration sucrée et salée sur place

+33 3 44 59 44 44

Crépy-en-Valois

