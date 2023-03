Brocante – bourse aux livres du Secours Catholique Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Brocante – bourse aux livres du Secours Catholique, 17 mars 2023, Crépy-en-Valois . Brocante – bourse aux livres du Secours Catholique 65 Rue Saint-Lazare Crépy-en-Valois Oise

2023-03-17 – 2023-03-17 Crépy-en-Valois

Oise . Grande bourse aux livres !!!

Vendredi 17 mars de 14 H à 18 H

Samedi 18 mars de 10 H à 18 H

❗️Salle paroissiale

65 rue St Lazare

Crépy en Valois crepy.600@secours-catholique.org +33 6 21 69 97 65 Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse 65 Rue Saint-Lazare Crépy-en-Valois Oise Ville Crépy-en-Valois Departement Oise Tarif Lieu Ville Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois /

Brocante – bourse aux livres du Secours Catholique 2023-03-17 was last modified: by Brocante – bourse aux livres du Secours Catholique Crépy-en-Valois 17 mars 2023 65 Rue Saint-Lazare Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Oise

Crépy-en-Valois Oise