Crépuscules La Seine Musicale, 22 janvier 2023, Boulogne-Billancourt.

Le dimanche 22 janvier 2023

de 04h00 à 18h15

. payant

De 10 à 50€

Découvrez le prochain concert symphonique de l’Orchestre Lamoureux !

Lili Boulanger

D’un soir triste (orchestration de Camille Pépin)

Richard Strauss

Concerto pour cor et orchestre n°2 en Mi bémol majeur TrV 283

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°9 en Mi bémol majeur, Op. 70

Adrien Perruchon, direction

David Guerrier, cor

Au crépuscule de ses jours, Lili Boulanger compose D’un soir triste. Affaiblie, percluse de douleurs, c’est la dernière œuvre qu’elle eut la force de noter de sa main peu avant que la maladie ne l’emporte à l’âge de 24 ans.

C’est aussi à la fin de sa vie, d’une longévité créatrice exceptionnelle, que Richard Strauss entreprend l’écriture de son second concerto pour cor. Après avoir achevé ses grandes pages d’opéra, le compositeur livre encore quelques œuvres instrumentales qu’encadrent ses fameux quatre derniers Lieder. La première audition aura lieu au festival de Salzburg de 1943, en pleine guerre mondiale et devant un public de soldats blessés et d’ouvriers d’usines d’armement.

Dans les mêmes années, au sortir du conflit, Chostakovitch compose son neuvième opus symphonique et, contrairement aux attentes du régime stalinien qui souhaitait une œuvre célébrant la victoire, prend le contrepied et livre une œuvre légère et spirituelle, comme un pied de nez aux circonstances.

Venez assister à notre avant-concert à 16h00 en présence d’Orchestre à l’École et d’Adrien Perruchon !

Retrouvez également les musiciens de l’Orchestre Lamoureux lors des Bébé Concerts du 22 janvier et du 18 février à 10h00 à la Seine Musicale.

La Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : https://orchestrelamoureux.com/concerts/crepuscules/ 0158393030 communication@orchestrelamoureux.com https://fr-fr.facebook.com/orchestredesconcertslamoureux/ https://fr-fr.facebook.com/orchestredesconcertslamoureux/ https://orchestrelamoureux.com/concerts/crepuscules/

Florence Foucher David Guerrier