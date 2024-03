Crépuscule nature et printemps au Bois de Vincennes Esp. Saint-Louis, 75012 Paris, France Paris, dimanche 31 mars 2024.

Crépuscule nature et printemps au Bois de Vincennes Une jolie balade insolite du jour à la nuit pour profiter du retour de la vie dans le Bois : oiseaux chanteurs, chauves-souris, chouette hulotte ou crapauds et grenouilles en pleine reproduction.

Un 31 mars et 21 avril Esp. Saint-Louis, 75012 Paris, France Tarifs : Adulte 13€ ; Enfant 8 à 12 ans 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T20:30:00+02:00 – 2024-04-01T00:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T20:30:00+02:00 – 2024-04-22T00:30:00+02:00

En tout début de printemps, les petits cours d’eau et mares du Bois de Vincennes s’animent la nuit venue d’une vie bien particulière : c’est la saison des amours chez les grenouilles, crapauds et tritons qui viennent s’y rassembler en grand nombre pendant quelques semaines avant de regagner leurs sous-bois. Cette balade insolite à travers le Bois nous permettra de vivre l’arrivée du crépuscule en observant d’abord les oiseaux et les arbustes en fleur, puis les chauves-souris, avant de rejoindre notre lieu de pique-nique. La nuit venant, nous découvrirons la Chouette hulotte et tenterons de l’entendre hululer puis rejoindrons la petite rivière de Gravelle pour y rechercher les amphibiens s’y reproduisant.

Prévoir un pique-nique

Kilométrage : 4 km

Durée : 4h

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/crepuscule-nature-et-printemps-au-bois-de-vincennes

