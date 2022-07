Crépuscule gourmand entre le Nives, 20 juillet 2022, .

Crépuscule gourmand entre le Nives



2022-07-20 – 2022-07-20

EUR 25 Au moment où basculent les lumières, les ambiances et les températures, quelle bonne idée d’arpenter la montagne basque afin d’y trouver encore plus de sérénité ! Après avoir rejoint un col en voiture, notre cheminement se faufilera dans une belle hêtraie. Tout en prenant progressivement de la hauteur, les paysages se dévoileront jusqu’à atteindre le rocher d’Arrola où nous apprécierons les lumières d’un coucher de soleil. Ce beau promontoire sera aussi le lieu idéal pour déguster un casse-croûte concocté à base de produits locaux. A la nuit tombante, nous rejoindrons le col d’Ahartza avec l’aide de lampes frontales, sauf si la lune nous fait l’honneur de sa présence !

Pique-nique et frontale fournies. Rendez-vous à 18h à la place du fronton de St Etienne de Baïgorry (les lieux de rdv sont différents du départ de la randonnée. Un co-voiturage pourra être organisé.

