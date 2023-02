CRÉPUSCULE GEEK Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Montiers-sur-Saulx Jeux vidéo, jeux de société, VR, robotique, tournois…

Le jeu vidéo (mais pas que ) est à l’honneur !

Restauration sur place « PAC-MIAM » dès 19h. Entrée gratuite. RÉSERVATION ET INFOS par tél ou mail burinlea@gmail.com +33 6 32 15 50 79 https://ecureypolesdavenir.com/ Léa Burin

