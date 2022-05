Crépuscule en Retz

Crépuscule en Retz, 2 juillet 2022, . Crépuscule en Retz

Balade en soirée guidée par Jean-Christophe PREVOT. Pique-nique, puis début de la nuit en forêt. Rendez-vous au parking de la Gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 18h. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l'évènement en contactant l'organisateur.

+33 6 31 13 97 64
http://www.amis-foret-retz.fr/

