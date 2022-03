Crépuscule en compagnie des grenouilles Morcenx-la-Nouvelle, 8 mai 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Crépuscule en compagnie des grenouilles Maison de site Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle

2022-05-08 – 2022-04-27 Maison de site Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR A l’occasion de la manifestation Fréquence Grenouille

A la nuit tombée, équipés d’une lampe torche, partez pour une immersion totale dans la vie grouillante des amphibiens. Approchez grenouilles, crapauds et tritons au plus près et découvrez leur mode de vie. A partir de 9 ans.

Durée 2h30

+33 5 58 08 11 52

