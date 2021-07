Crepuscule des lacs du Ballon d’Alsace Sewen, 12 août 2021, Sewen.

Crepuscule des lacs du Ballon d’Alsace 2021-08-12 17:30:00 – 2021-08-12 21:00:00

Sewen Haut-Rhin Sewen

Au fil de l’eau et des lacs

Une balade au fil de l’eau pour toute la famille au rythme des légendes du lutin d’argent. Les derniers rayons du soleil se couchent sur les hauts sommets des Vosges. Le lac d’Alfeld retrouve sa quiétude. Dans la descente, le sentier raconte l’histoire de la montagne et des animaux disparus. Les cascades du Seebach invitnt à la rêverie au fil de l’eau et des légndes d’ici et d’ailleurs. Plus bas encore, le lac de Sewen annonce l’épilogue de la balad et dévoile le secret du lutin d’argent.

Chaussures basses pour marcher dans l’eau et vêtements de rechange sont à apporter.

+33 7 70 32 88 12

