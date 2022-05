Crépusculaire dans les marais de Guérande Intra-muros 44350 Guerande Guerande Catégorie d’évènement: Guérande

Crépusculaire dans les marais de Guérande Intra-muros 44350 Guerande, 6 juillet 2022, Guerande. Crépusculaire dans les marais de Guérande

du mercredi 6 juillet au mercredi 10 août à Intra-muros 44350 Guerande

Au coucher du soleil, les oiseaux s’activent au-dessus des marais de Guérande, profitez de ce moment magique pour les observer. Horaire et lieu communiqués à l’inscription. Au coucher du soleil, les oiseaux s’activent au-dessus des marais de Guérande, profitez de ce moment magique pour les observer. Horaire et lieu communiqués à l’inscription. Intra-muros 44350 Guerande Intra-muros 44350 Guerande Guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T20:00:00 2022-07-06T22:00:00;2022-07-20T19:45:00 2022-07-20T21:45:00;2022-07-27T19:45:00 2022-07-27T21:45:00;2022-08-03T19:30:00 2022-08-03T21:30:00;2022-08-10T19:30:00 2022-08-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guérande Autres Lieu Intra-muros 44350 Guerande Adresse Intra-muros 44350 Guerande Ville Guerande lieuville Intra-muros 44350 Guerande Guerande

Intra-muros 44350 Guerande Guerande https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Crépusculaire dans les marais de Guérande Intra-muros 44350 Guerande 2022-07-06 was last modified: by Crépusculaire dans les marais de Guérande Intra-muros 44350 Guerande Intra-muros 44350 Guerande 6 juillet 2022 Guérande Intra-muros 44350 Guerande Guérande

Guerande