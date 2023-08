Forum des Associations 2023 CREPS WATTIGNIES Wattignies, 9 septembre 2023, Wattignies.

Forum des Associations 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 CREPS WATTIGNIES

Le 9 septembre prochain, rendez-vous au CREPS pour découvrir les associations sportives et culturelles de votre ville, plusieurs stands seront à votre disposition avec des membres de chaque association qui seront présents pour discuter, partager avec vous et répondre à vos questions.

Alors, à vos agendas ! On se retrouve le 9 septembre de 10h à 17h !

CREPS WATTIGNIES 11 Rue de l’Yser, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

