Visite du site d’Antibes, du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur CREPS PACA, site d’Antibes Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Visite du site d’Antibes, du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur CREPS PACA, site d’Antibes Antibes, 17 septembre 2023, Antibes. Visite du site d’Antibes, du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur Dimanche 17 septembre, 15h00 CREPS PACA, site d’Antibes Visite guidée du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur, site d’Antibes.

Visite unique pour découvrir le site d’Antibes du CREPS, lieu chargé d’histoire, qui a marqué le sport en France. CREPS PACA, site d’Antibes Avenue du 11 Novembre – BP47 – 06601 Antibes Cedex Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.creps-paca.fr Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 creps paca Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu CREPS PACA, site d'Antibes Adresse Avenue du 11 Novembre – BP47 – 06601 Antibes Cedex Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville CREPS PACA, site d'Antibes Antibes latitude longitude 43.593374;7.125276

CREPS PACA, site d'Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/