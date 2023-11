Danse : stage « Ki’Danza » Creps de reims Reims, 9 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Venez (re)découvrir la Ki’Danza® mélange de danse et de kinésiologie lors de ces stages donnés par la conceptrice Antonella Gibilisco accompagné d’Élodie Rougeaux, première enseignante certifiée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Creps de reims Route de Bezannes

Reims 51100 Marne Grand Est



Come and (re)discover Ki’Danza®, a blend of dance and kinesiology, at these workshops led by designer Antonella Gibilisco and first-certified teacher Élodie Rougeaux.

Venga a (re)descubrir Ki’Danza®, una mezcla de danza y kinesiología, en estos talleres dirigidos por la diseñadora Antonella Gibilisco y Élodie Rougeaux, la primera profesora certificada.

Entdecken Sie Ki’Danza® (wieder), eine Mischung aus Tanz und Kinesiologie, in diesen Kursen, die von der Entwicklerin Antonella Gibilisco und der ersten zertifizierten Lehrerin Élodie Rougeaux geleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par ADT de la Marne