Reims Olympiade culturelle – « Marathon » de Nicolas Debon : Exposition BD CREPS de Reims – centre de ressources, d’expertise et de performance sportives Reims, 19 septembre 2023, Reims. Olympiade culturelle – « Marathon » de Nicolas Debon : Exposition BD 19 – 29 septembre CREPS de Reims – centre de ressources, d’expertise et de performance sportives Entrée libre Exposition BD autour de l’album « Marathon » de Nicolas Debon présentée dans le cadre de la 11ème édition du Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims en partenariat avec le CREPS de Reims, la DRAC Grand Est et le label Olympiades Culturelles.

Exposition visible du 19 au 30 septembre au CREPS de Reims

En 1928, le Français d’origine algérienne Boughéra El Ouafi, simple ouvrier, remporta l’épreuve du marathon et devint champion olympique, affolant tous les pronostics. Au fil d’un long plan-séquence, Nicolas Debon nous plonge au coeur cette course mythique.

Visite commentée, rencontre et dédicaces avec l’auteur Nicolas Debon le samedi 23 septembre à 10h00. CREPS de Reims – centre de ressources, d’expertise et de performance sportives Route de Bezannes, 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est 03 26 86 70 10 https://www.creps-reims.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T10:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:00:00+02:00

©Asso TRAC

