Le Rallye des Pépites Bordelaises – 9ème édition CREPS de Bordeaux Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Le Rallye des Pépites Bordelaises – 9ème édition CREPS de Bordeaux, 11 mars 2023, Talence. Le Rallye des Pépites Bordelaises – 9ème édition Samedi 11 mars 2023, 08h00 CREPS de Bordeaux

Tarif : 24 € par personne. Sur inscription.

Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à travers les entreprises de la Métropole Bordelaise. Les participants découvrent des entreprises locales, des métiers en relevant des défis. handicap moteur mi CREPS de Bordeaux 653 Cours de la Libération 33400 TALENCE Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un Rallye inclusif de découverte d’entreprises Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à travers les entreprises de la Métropole Bordelaise. Lors de cette journée, vous découvrirez des entreprises locales, des métiers et aborderez les sujets de mixité professionnelle. Véritable VIS MA VIE METIERS, vous plongerez dans le quotidien de collaborateurs d’entreprises qui vous présenteront leur activité. Comment se déroule la journée ? En équipage de 4 PERSONNES vous vous déplacerez d’entreprise en entreprise en vous mettant dans la peau des collaborateurs pour relever des DEFIS tout au long de la journée. L’APPLICATION MOBILE du Rallye des Pépites sera votre roadbook pour la journée, vous y retrouverez votre CIRCUIT, les coordonnées GPS des étapes ainsi que des informations sur les entreprises qui vous accueilleront. En relevant les défis lancés par les entreprises vous gagnerez et accumulerez des points… Les équipages ayant obtenu le plus de points se verront remettre des lots cadeaux en fin de journée. Comment participer ? Composez un équipage de 4 personnes, choisissez un nom d’équipage et un signe distinctif pour le jour J !

Voici les informations des participants à collecter pour inscrire votre équipage : Nom/Prénom

Age

N° téléphone

Adresse mail RDV le Samedi 11 Mars prochain ! Inscriptions jusqu’au dimanche 26 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T08:00:00+01:00

2023-03-11T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu CREPS de Bordeaux Adresse 653 Cours de la Libération 33400 TALENCE Thouars Ville Talence lieuville CREPS de Bordeaux Talence Departement Gironde

CREPS de Bordeaux Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Le Rallye des Pépites Bordelaises – 9ème édition CREPS de Bordeaux 2023-03-11 was last modified: by Le Rallye des Pépites Bordelaises – 9ème édition CREPS de Bordeaux CREPS de Bordeaux 11 mars 2023 CREPS de Bordeaux Talence Talence

Talence Gironde