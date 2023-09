Le CREPS du Centre Val de Loire CREPS Centre-Val de Loire Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Le CREPS du Centre Val de Loire Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 CREPS Centre-Val de Loire A partir du 8 septembre

Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », le CREPS (Centre régional de ressource, d’expertise et de performance sportive) du Centre Val de Loire ouvre exceptionnellement ses portes à 2 visites guidées.

CREPS Centre-Val de Loire 48 Avenue du Marechal-Juin 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire 02 48 48 01 44 https://www.creps-cvl.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bourges.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 48 57 81 46 »}] Implanté à Bourges au cœur de la France, à 2 h de Paris et à moins de 5h des principales capitales régionales, ce remarquable outil du Grand INSEP présente une localisation stratégique et des prestations dignes de grands centres internationaux.

Il est devenu, de ce fait, un lieu privilégié de préparation aux grandes échéances européennes et mondiales de nombreuses équipes.

L’engagement de tous, autour d’une même ambition, s’est vu récompensé par l’attribution du label argent Grand INSEP, gage de qualité et de sérieux dans le domaine de la haute performance.

Les équipes du CREPS Centre-Val de Loire, à l’aune de l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 seront comme toujours, car attachées à votre réussite, prêtes et mobilisées pour vous apporter le meilleur. Bus de ligne, parkings à proximité, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00