Journée de découverte des installations de préparation Olympique de Vichy CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Bellerive-sur-Allier, 16 septembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Journée de découverte des installations de préparation Olympique de Vichy Samedi 16 septembre, 10h00 CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy entrée libre, tenues sportives conseillées pour la pratique (notamment chaussures propres pour les activités intérieures).

Organisation d’une journée portes ouvertes en partenariat avec Vichy Communauté et le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Allier (03).

L’objectif de la journée est de faire décourvrir les nouvelles installations sportives du territoire destinées à la préparation des équipes Olympiques et Paralympiques et de proposer des animations et initiations sportives organisées par le mouvement sportif local.

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy 2 route de Charmeil 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Etablissement public relevant du Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques Parkings sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

